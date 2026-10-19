19.10. DSM-Firmenich: ao GV 

20.10. Comet: Trading Update Q3
       ABB: Ergebnis Q3 
       Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Monate
       BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3
       Forum Seilbahnen Schweiz 
       Dormakaba: GV 

21.10. Forbo: Capital Market Day 

22.10. Bystronic: Update Q3
       Ems-Chemie: Umsatz 9 Mte
       Galenica: Update Q3
       Schindler: Ergebnis Q3 
       Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 
       Galderma: Trading Update Q3 
       Nestlé: Umsatz 9 Monate 
       Roche: Umsatz 9 Mte 
       SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung
       BFS: Logiernächte September 

23.10. SGS: Umsatz Q3
       Sika: Ergebnis 9 Mte
       HBM: Ergebnis Q2
       Holcim: Trading Update Q3 
       BB Biotech: Ergebnis Q3
       Gurit: Umsatz Q3

24.10. keine Termine

25.10. keine Termine

26.10. Polypeptide: aoGV 
       UBS: Nationalratskommission  berät über Bankengesetz
       SPS: Capital Markets Day

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(AWP)