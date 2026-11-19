19.11. Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober BFS: Industrieproduktion im Q3 Novartis: Meet Management 2026 Schindler: Kapitalmarkttag 20.11. keine Termine 21.11. keine Termine 22.11. keine Termine 23.11. Addex: Ergebnis Q3 Epic: Q3-Update Julius Bär: Interim Statement 10 Monate BFS: Logiernächte Oktober Cafetier-Verband: Jahres-MK Nationalrats-Kommission berät weiter über Bankengesetz 24.11. EFG International: Business Update 10 Mte BFS: Parahotellerie Q3 Tui Suisse: Medien-Update 25.11. UBS-CFA Index November Brauerei Schützengarten: Ergebnis 2025/26 Brauerei-Verband: Medienkonferenz Braujahr 2025/26 26.11. BFS: Beschäftigungsbarometer im Q3 MK Swiss Life: Vorsorge-Panorama Schweiz Bilanz-Ranking «Die 300 Reichsten der Schweiz» Bachem: Capital Markets Day

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