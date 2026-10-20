20.10. Comet: Trading Update Q3 ABB: Ergebnis Q3 Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Monate BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 Forum Seilbahnen Schweiz Dormakaba: GV 21.10. Forbo: CMD 22.10. Bystronic: Update Q3 Ems-Chemie: Umsatz 9 Mte Galenica: Update Q3 Schindler: Ergebnis Q3 Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 Galderma: Trading Update Q3 Nestlé: Umsatz 9 Monate Roche: Umsatz 9 Mte SNB: Protokoll der letzten geldpolitischen Lagebeurteilung BFS: Logiernächte September 23.10. SGS: Umsatz Q3 Sika: Ergebnis 9 Mte HBM: Ergebnis Q2 Holcim: Trading Update Q3 BB Biotech: Ergebnis Q3 Gurit: Umsatz Q3 24.10. keine Termine 25.10. keine Termine 26.10. UBS: Nationalrats-Kommission berät über Bankengesetz Polypeptide: aoGV SPS: Capital Markets Day 27.10. Bucher: Umsatz Q3 Inficon: Ergebnis Q3 Novartis: Ergebnis Q3 SIG: Q3-Statement BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q3 Temenos: Ergebnis Q3 Logitech: Ergebnis Q2 2026/27 SIG: Capital Markets Day

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