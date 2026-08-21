21.08. GKB: Ergebnis H1 Siegfried: Ergebnis H1 Vetropack: Ergebnis H1 Clientis: Ergebnis H1 22.08. keine Termine 23.08. keine Termine 24.08. Allreal: Ergebnis H1 Metall Zug: Ergebnis H1 Plazza: Ergebnis H1 BFS: Logiernächte Juli Swissmem: Zahlen Tech-Industrie H1 25.08. LUKB: Ergebnis Q2 Valartis: Ergebnis H1 Cham SP: Ergebnis H1 Orior: Ergebnis H1 SMG: Ergebnis H1 TX Group: Ergebnis H1 VP Bank: Ergebnis H1 Arbonia: Ergebnis H1 BCGE: Ergebnis H1 Epic: Ergebnis H1 BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2025 Molecular Partners: Ergebnis H1 Swiss: MK Rückblick Sommerflugplan 26.08. Raiffeisen: Ergebnis H1 Intershop: Ergebnis H1 EvoNext: Ergebnis H1 Gurit: Ergebnis H1 Kudelski: Ergebnis H1 SoftwareONE: Ergebnis H1 Stadler Rail: Ergebnis H1 UBS-CFA Index August SBB: MK H1 27.08. SF Urban: Ergebnis H1 Accelleron: Ergebnis H1 Feintool: Ergebnis H1 Alpiq: Ergebnis H1 Bajaj Mobility: Ergebnis H1 Infracore: Ergebnis H1 Investis: Ergebnis H1 Mindmaze: Ergebnis H1 Salt: Ergebnis Q2 Syngenta: Ergebnis H1 BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2 MK UBS: Wohnattraktivitätsindikator 2026 Givaudan: Summer Investor Conference Klingelnberg: GV 28.08. Edisun Power: Ergebnis H1 Jungfraubahn: Ergebnis H1 Warteck Invest: Ergebnis H1 Adval Tech: Ergebnis H1 CFT: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Ergebnis H1 ZKB: Ergebnis H1 BFS: Parahotellerie Q2 KOF Konjunkturbarometer August

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