21.08. GKB: Ergebnis H1
       Siegfried: Ergebnis H1 
       Vetropack: Ergebnis H1
       Clientis: Ergebnis H1

22.08. keine Termine

23.08. keine Termine

24.08. Allreal: Ergebnis H1 
       Metall Zug: Ergebnis H1 
       Plazza: Ergebnis H1
       BFS: Logiernächte Juli 
       Swissmem: Zahlen Tech-Industrie H1 

25.08. LUKB: Ergebnis Q2 
       Valartis: Ergebnis H1
       Cham SP: Ergebnis H1 
       Orior: Ergebnis H1 
       SMG: Ergebnis H1 
       TX Group: Ergebnis H1 
       VP Bank: Ergebnis H1 
       Arbonia: Ergebnis H1 
       BCGE: Ergebnis H1
       Epic: Ergebnis H1 
       BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2025
       Molecular Partners: Ergebnis H1
       Swiss: MK Rückblick Sommerflugplan 

26.08. Raiffeisen: Ergebnis H1 
       Intershop: Ergebnis H1 
       EvoNext: Ergebnis H1
       Gurit: Ergebnis H1
       Kudelski: Ergebnis H1
       SoftwareONE: Ergebnis H1 
       Stadler Rail: Ergebnis H1 
       UBS-CFA Index August
       SBB: MK H1 

27.08. SF Urban: Ergebnis H1
       Accelleron: Ergebnis H1
       Feintool: Ergebnis H1 
       Alpiq: Ergebnis H1 
       Bajaj Mobility: Ergebnis H1
       Infracore: Ergebnis H1 
       Investis: Ergebnis H1 
       Mindmaze: Ergebnis H1
       Salt: Ergebnis Q2
       Syngenta: Ergebnis H1
       BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2
       MK UBS: Wohnattraktivitätsindikator 2026 
       Givaudan: Summer Investor Conference 
       Klingelnberg: GV 

28.08. Edisun Power: Ergebnis H1
       Jungfraubahn: Ergebnis H1 
       Warteck Invest: Ergebnis H1
       Adval Tech: Ergebnis H1
       CFT: Ergebnis H1
       Flughafen Zürich: Ergebnis H1 
       ZKB: Ergebnis H1
       BFS: Parahotellerie Q2
       KOF Konjunkturbarometer August

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(AWP)