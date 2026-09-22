22.09. Newron: Ergebnis H1 SNB: Zahlungsbilanz BFS: Logiernächte August LLB: Eckpfeiler neue Strategie ab 2027 UBS Global Real Estate Bubble Index 2026 Finance Forum Zürich 2026 On Holding AG: Investor Day 23.09. Peach Property: Ergebnis H1 LLB: MK zu neuer Strategie ab 2027 UBS: Ständerat berät über Bankengesetz 24.09. Xlife: Ergebnis H1 Hilti: Ergebnis 8 Monate SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung ABB: Webcast zu neuen Datacenter-Produkten Hiag: Capital Market Day Perrot Duval: GV 25.09. KOF Consensus Forecast 26.09. keine Termine 27.09. Eidgenössische Abstimmungen 28.09. Roche: Pharma Day 2026 29.09. KOF Konjunkturbarometer September

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