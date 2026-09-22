22.09. Newron: Ergebnis H1
       SNB: Zahlungsbilanz 
       BFS: Logiernächte August 
       LLB: Eckpfeiler neue Strategie ab 2027
       UBS Global Real Estate Bubble Index 2026 
       Finance Forum Zürich 2026 
       On Holding AG: Investor Day 

23.09. Peach Property: Ergebnis H1 
       LLB: MK zu neuer Strategie ab 2027
       UBS: Ständerat berät über Bankengesetz 

24.09. Xlife: Ergebnis H1
       Hilti: Ergebnis 8 Monate
       SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 
       ABB: Webcast zu neuen Datacenter-Produkten 
       Hiag: Capital Market Day 
       Perrot Duval: GV 

25.09. KOF Consensus Forecast

26.09. keine Termine

27.09. Eidgenössische Abstimmungen

28.09. Roche: Pharma Day 2026 

29.09. KOF Konjunkturbarometer September

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(AWP)