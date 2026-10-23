23.10. SGS: Umsatz Q3 Sika: Ergebnis 9 Mte HBM: Ergebnis Q2 Holcim: Trading Update Q3 BB Biotech: Ergebnis Q3 Gurit: Umsatz Q3 24.10. keine Termine 25.10. keine Termine 26.10. Nationalrats-Kommission startet Beratungen über Bankengesetz Polypeptide: aoGV SPS: Capital Markets Day 27.10. Bucher: Umsatz Q3 Inficon: Ergebnis Q3 Novartis: Ergebnis Q3 SIG: Q3-Statement BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q3 Temenos: Ergebnis Q3 Logitech: Ergebnis Q2 2026/27 BAK Economics: Tourismus-Prognosen Wintersaison 2026/27 SIG: Capital Markets Day 28.10. Rieter: Investor Update Q3 Dormakaba: Q1 Trading Update UBS: Ergebnis Q3 Sandoz: Umsatz Q3 Straumann: Umsatz Q3 UBS-CFA Index Oktober Amrize: Ergebnis Q3 Basilea: Capital Markets Day GZO : Gläubigerversammlung Spital Wetzikon 29.10. Avolta: Q3 Trading Update Oerlikon: Trading Update Q3 Idorsia: Ergebnis Q3 Lastminute: Trading Update Q3 Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 Vontobel: Trading Update 9 Monate Glencore: Production Report 9 Mte SwissBanking: MK CHF-Stablecoin in der Schweiz Amrize: Conf. Call Q3 Landis+Gyr: Ergebnis H1 Molecular Partners: Interim Statement Q3 Retail Forum Switzerland 2026 Branchentalk Tourismus SNB: Geldmarkt Apéro mit Reden 30.10. LUKB: Ergebnis Q3 SNB: Ergebnis Q3 KOF Konjunkturbarometer Oktober VSV: Jahreskongress der Vermögensverwalter Branchentalk Tourismus

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