23.11. Epic: Q3-Update Julius Bär: Interim Statement 10 Monate BFS: Logiernächte Oktober Cafetier-Verband: Jahres-MK 24.11. EFG International: Business Update 10 Mte BFS: Parahotellerie Q3 Point de Presse WAK-Nationalrat zu Bankengesetz Tui Suisse: Medien-Update 25.11. Addex: Ergebnis Q3 UBS-CFA Index November Brauerei Schützengarten: Ergebnis 2025/26 Brauerei-Verband: Medienkonferenz Braujahr 2025/26 26.11. BFS: Beschäftigungsbarometer im Q3 MK Swiss Life: Vorsorge-Panorama Schweiz Bilanz-Ranking «Die 300 Reichsten der Schweiz» Bachem: Capital Markets Day 27.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 Raiffeisen: Kommunikation neue Gruppenstrategie Salt: Ergebnis Q3 28.11. keine Termine 29.11. Eidgenössische Abstimmungen 30.11. Varia US: Update Q3 Seco: BIP Q3 KOF Konjunkturbarometer November

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