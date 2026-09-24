24.09. Xlife: Ergebnis H1
       Hilti: Ergebnis 8 Monate
       SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung 
       ABB: Webcast zu neuen Datacenter-Produkten 
       Hiag: Capital Market Day 
       Perrot Duval: GV 

25.09. KOF Consensus Forecast

26.09. keine Termine

27.09. Eidgenössische Abstimmungen

28.09. Roche: Pharma Day 2026 

29.09. KOF Konjunkturbarometer September

30.09. Santhera: Ergebnis H1
       EvoNext: Ergebnis H1
       Leclanché: Ergebnis 2025
       Matador: Ergebnis H1
       SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q2
       KOF Konjunkturprognose Herbst 
       UBS-CFA Index September
       EPH: Ergebnis H1
       EEII: Ergebnis H1
       Gasverband: CO2-Kongress

01.10. BFS: Detailhandelsumsätze August 
       BFS: Dienstleistungsumsätze Juli
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September
       Einkaufsmanager-Index  September
       Sika: Investor Day 2026

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(AWP)