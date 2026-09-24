24.09. Xlife: Ergebnis H1 Hilti: Ergebnis 8 Monate SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung ABB: Webcast zu neuen Datacenter-Produkten Hiag: Capital Market Day Perrot Duval: GV 25.09. KOF Consensus Forecast 26.09. keine Termine 27.09. Eidgenössische Abstimmungen 28.09. Roche: Pharma Day 2026 29.09. KOF Konjunkturbarometer September 30.09. Santhera: Ergebnis H1 EvoNext: Ergebnis H1 Leclanché: Ergebnis 2025 Matador: Ergebnis H1 SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q2 KOF Konjunkturprognose Herbst UBS-CFA Index September EPH: Ergebnis H1 EEII: Ergebnis H1 Gasverband: CO2-Kongress 01.10. BFS: Detailhandelsumsätze August BFS: Dienstleistungsumsätze Juli BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September Einkaufsmanager-Index September Sika: Investor Day 2026

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