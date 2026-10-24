24.10. keine Termine

25.10. keine Termine

26.10. Nationalrats-Kommission  startet Beratungen über Bankengesetz
       Polypeptide: aoGV 
       SPS: Capital Markets Day 

27.10. Bucher: Umsatz Q3
       Inficon: Ergebnis Q3 
       Novartis: Ergebnis Q3 
       SIG: Q3-Statement
       BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q3
       Temenos: Ergebnis Q3 
       Logitech: Ergebnis Q2 2026/27 
       BAK Economics: Tourismus-Prognosen Wintersaison 2026/27 
       SIG: Capital Markets Day 

28.10. Rieter: Investor Update Q3 
       Dormakaba: Q1 Trading Update
       UBS: Ergebnis Q3 
       Sandoz: Umsatz Q3 
       Straumann: Umsatz Q3 
       UBS-CFA Index Oktober
       Amrize: Ergebnis Q3
       Basilea: Capital Markets Day 
       GZO : Gläubigerversammlung Spital Wetzikon

29.10. Avolta: Q3 Trading Update 
       Oerlikon: Trading Update Q3
       Idorsia: Ergebnis Q3
       Lastminute: Trading Update Q3 
       Phoenix Mecano: Ergebnis Q3
       Vontobel: Trading Update 9 Monate
       Glencore: Production Report 9 Mte
       Amrize: Conf. Call Q3
       Landis+Gyr: Ergebnis H1 
       Molecular Partners: Interim Statement Q3
       Retail Forum Switzerland 2026
       Branchentalk Tourismus 
       SNB: Geldmarkt Apéro mit Reden 
       SwissBanking: MK zu CHF-Stablecoin aus der Schweiz 

30.10. LUKB: Ergebnis Q3
       SNB: Ergebnis Q3
       KOF Konjunkturbarometer Oktober
       Branchentalk Tourismus 
       VSV: Jahreskongress der Vermögensverwalter 

31.10. keine Termine

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)