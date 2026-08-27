27.08. SF Urban: Ergebnis H1 Accelleron: Ergebnis H1 Feintool: Ergebnis H1 Alpiq: Ergebnis H1 Bajaj Mobility: Ergebnis H1 Infracore: Ergebnis H1 Investis: Ergebnis H1 Mindmaze: Ergebnis H1 Salt: Ergebnis H1 Syngenta: Ergebnis H1 BFS: Beschäftigungsbarometer im Q2 MK UBS: Wohnattraktivitätsindikator 2026 Givaudan: Summer Investor Conference Klingelnberg: GV 28.08. Ems-Chemie: Ergebnis H1 Edisun Power: Ergebnis H1 Jungfraubahn: Ergebnis H1 Warteck Invest: Ergebnis H1 Adval Tech: Ergebnis H1 CFT: Ergebnis H1 Flughafen Zürich: Ergebnis H1 ZKB: Ergebnis H1 BFS: Parahotellerie Q2 KOF Konjunkturbarometer August Highlight Event: Ergebnis H1 29.08. keine Termine 30.08. keine Termine 31.08. Migros Bank: Ergebnis H1 Varia US: Ergebnis H1 UBS: SR-Kommission WAK-S diskutiert Bankengesetz Swiss Banking: Outlook Branchenforum 2026 01.09. Dormakaba: Ergebnis 2025/26 Partners Group: Ergebnis H1 Swiss Life: Ergebnis H1 BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Dienstleistungsumsätze Juni BFS: Detailhandelsumsätze Juli Einkaufsmanager-Index August Fuw-Konferenz: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz #26 Bakom/Comcom: Vergabe Mobilfunkfrequenzen Belimo: Investoren-Fabrikbesichtigung 02.09. Fundamenta: Ergebnis H1 Vaudoise: Ergebnis H1 03.09. Romande Energie: Ergebnis H1 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August BFS: Nominallohnentwicklung 2026 Seco: BIP Q2 Villars: Ergebnis H1

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