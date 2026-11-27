27.11. Dottikon ES: Ergebnis H1 Raiffeisen: Kommunikation neue Gruppenstrategie Salt: Ergebnis Q3 28.11. keine Termine 29.11. Eidgenössische Abstimmungen 30.11. Varia US: Update Q3 Seco: BIP Q3 KOF Konjunkturbarometer November 01.12. BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz BFS: Dienstleistungsumsätze September BFS: Detailhandelsumsätze Oktober Einkaufsmanager-Index November 02.12. BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November FINMA: MK zum Finma-Risikomonitor 2026 Economiesuisse: Konjunkturelle Lage/Ausblick 2027 03.12. BFS: Nominallohnentwicklung 2026 UBS Billionaire Ambitions Report 2026 Helsana-Arzneimittelreport 2026 SGKB: Anlagetrends 2027 Cembra: Investor Day EvoNext: aoGV zu Fusion mit Ascend Sport Technology AG Galderma: aoGV zu Wahl neue VR etc. 04.12. Swiss Re: Financial targets 2027

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