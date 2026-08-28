28.08. Ems-Chemie: Ergebnis H1 
       Edisun Power: Ergebnis H1
       Jungfraubahn: Ergebnis H1 
       Warteck Invest: Ergebnis H1
       Adval Tech: Ergebnis H1
       CFT: Ergebnis H1 
       Flughafen Zürich: Ergebnis H1 
       ZKB: Ergebnis H1
       BFS: Parahotellerie Q2
       KOF Konjunkturbarometer August
       Highlight Event: Ergebnis H1

29.08. keine Termine

30.08. keine Termine

31.08. Migros Bank: Ergebnis H1
       Varia US: Ergebnis H1
       Swiss Banking: Outlook Branchenforum 2026 
       UBS: SR-Kommission WAK-S diskutiert Bankengesetz

01.09. Dormakaba: Ergebnis 2025/26 
       Partners Group: Ergebnis H1 
       Swiss Life: Ergebnis H1 
       BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz
       BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 
       BFS: Detailhandelsumsätze Juli 
       Einkaufsmanager-Index  August
       Bakom/Comcom: Vergabe Mobilfunkfrequenzen 
       Fuw-Konferenz: Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz #26
       Belimo: Investoren-Fabrikbesichtigung 

02.09. Fundamenta: Ergebnis H1 
       Vaudoise: Ergebnis H1

03.09. Romande Energie: Ergebnis H1
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August
       BFS: Nominallohnentwicklung 2026 
       Seco: BIP Q2
       Villars: Ergebnis H1

04.09. BFS: Logiernächte Juli

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(AWP)