29.09. KOF Konjunkturbarometer September

30.09. Santhera: Ergebnis H1
       EvoNext: Ergebnis H1
       Leclanché: Ergebnis 2025
       Matador: Ergebnis H1
       SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q2
       KOF Konjunkturprognose Herbst 
       UBS-CFA Index September
       EPH: Ergebnis H1
       EEII: Ergebnis H1
       Gasverband: CO2-Kongress

01.10. BFS: Dienstleistungsumsätze Juli
       BFS: Detailhandelsumsätze August 
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September
       Einkaufsmanager-Index  September
       Sika: Investor Day 2026 

02.10. keine Termine

03.10. keine Termine

04.10. keine Termine

05.10. BFS: Logiernächte August

06.10. Seco: Arbeitsmarktdaten September

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

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(AWP)