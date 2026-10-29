29.10. Avolta: Q3 Trading Update Oerlikon: Trading Update Q3 Idorsia: Ergebnis Q3 Lastminute: Trading Update Q3 Molecular Partners: Interim Statement Q3 Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 Vontobel: Trading Update 9 Monate Glencore: Production Report 9 Mte Amrize: Conf. Call Q3 Landis+Gyr: Ergebnis H1 Retail Forum Switzerland 2026 Branchentalk Tourismus SNB: Geldmarkt Apéro mit Reden SwissBanking: MK zu CHF-Stablecoin aus der Schweiz 30.10. LUKB: Ergebnis Q3 SNB: Ergebnis Q3 Syngenta: Ergebnis Q3 KOF Konjunkturbarometer Oktober VSV: Jahreskongress der Vermögensverwalter Branchentalk Tourismus 31.10. keine Termine 01.11. keine Termine 02.11. KOF Beschäftigungsindikator Q4 Einkaufsmanager-Index Oktober 03.11. Burckhardt: Ergebnis H1 Bajaj Mobility: Ergebnis Q3 Clariant: Ergebnis Q3 Geberit: Ergebnis Q3 Swiss: Ergebnis Q3 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober MK UBS zu Konjunktur und Lohnrunde 2027 MK Swiss Blockchain Federation 04.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2025/26 CFT: Umsatz Q3 DSM-Firmenich: Ergebnis Q3 KOF Konjunkturumfragen R&S: Capital Markets Day 05.11. Tecan: Qualitative Update Q3 Aevis: Umsatz Q3 PEH: Ergebnis H1 Swiss Re: Ergebnis Q3 Valiant: Ergebnis Q3 Züblin: Ergebnis H1 Swisscom: Ergebnis Q3 BFS: Logiernächte September Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober

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