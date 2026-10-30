30.10. LUKB: Ergebnis Q3
       SNB: Ergebnis Q3
       Syngenta: Ergebnis Q3
       KOF Konjunkturbarometer Oktober
       Branchentalk Tourismus 
       VSV: Jahreskongress der Vermögensverwalter 

31.10. keine Termine

01.11. keine Termine

02.11. KOF Beschäftigungsindikator Q4
       Einkaufsmanager-Index  Oktober

03.11. Burckhardt: Ergebnis H1 
       Bajaj Mobility: Ergebnis Q3
       Clariant: Ergebnis Q3 
       Geberit: Ergebnis Q3 
       Swiss: Ergebnis Q3 
       BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober
       MK UBS zu Konjunktur und Lohnrunde 2027 
       MK Swiss Blockchain Federation 

04.11. Barry Callebaut: Ergebnis 2025/26 
       CFT: Umsatz Q3
       DSM-Firmenich: Ergebnis Q3 
       KOF Konjunkturumfragen
       R&S: Capital Markets Day

05.11. Tecan: Qualitative Update Q3
       Aevis: Umsatz Q3
       PEH: Ergebnis H1
       Swiss Re: Ergebnis Q3 
       Valiant: Ergebnis Q3
       Züblin: Ergebnis H1 
       Swisscom: Ergebnis Q3 
       BFS: Logiernächte September
       Seco: Arbeitsmarktdaten Oktober

06.11. SNB: Devisenreserven Oktober
       Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober

Für Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

awp-robot/

(AWP)