Häufig erhalte ich Mails, die etwa so anfangen: «Könnten Sie nicht mal schreiben, dass ...» Dann folgt die Erklärung, warum der Leser, fast nie die Leserin, dieses und jenes völlig ungerecht findet, weshalb der Gopfried Stutz das Thema aufgreifen sollte.

Gefühlt sorgt die Heiratsstrafe für den grössten Unmut. Man kann darunter verschiedenes verstehen. Hier meinen Leser den Fakt, dass die beiden Einzelrenten eines Ehepaars gekürzt werden, sofern deren Summe 150 Prozent einer Maximalrente übersteigt. Ungerecht ist das gegenüber Konkubinatspaaren. Nicht wirklich ungerecht ist die Plafonierung gegenüber Alleinstehenden.