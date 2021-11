Um das Auto entsteht ein neues Ökosystem: Elektromotoren mit leistungsfähigen Batterien sind schon breit eingeführt. Ausgeklügelte Assistenzprogramme und autonome Fahrhilfen gehören genauso zur Zukunft der Mobilität. Zur klimaschonenden Fortbewegung zählt eine ganze Lieferkette: zehn börsenkotierte Unternehmen, die zur «Green Mobility» beitragen.

Xylem (USA): Xylem ist ein Vorreiter im Bereich der Wassertechnologie. Die Produktpalette reicht von Transport oder Aufbereitung von Wasser und Abwasser bis hin zu Technologien für den effizienteren Umgang mit dem wertvollen Rohstoff. Der Aktienkurs des stark wachsenden Unternehmens hat in diesem Jahr schon deutlich zugelegt.

Umsatz in Milliarden 2020: 4,9 USD

Anzahl Mitarbeiter: 16’700

Börsenwert in Milliarden per 22.11.21: 23,3 USD

Ticker Symbol: XYL

Veolia (Frankreich): Das 1853 gegründete Veolia Environment konzentriert sich auf die Bereiche Wasser und Abwasser, Abfallentsorgung und Energiegewinnung. Das Unternehmen versorgt 100 Millionen Menschen mit Trinkwasser. Besonders vielversprechend für Anlegerinnen und Anleger ist das Geschäft mit Meerwasserentsalzungsanlagen.

Umsatz in Milliarden 2020: 26 EUR

Anzahl Mitarbeiter: 178’780

Börsenwert in Milliarden per 22.11.21: 22,7 EUR

Ticker Symbol: VIE

Lindsay (USA): Zu den Vorreitern bei nachhaltigen Bewässerungssystemen in der Landwirtschaft gehört Lindsay. Das langfristige Potenzial des Unternehmens ist gross. Denn die Landwirtschaft muss ihre Effizienz mit der knappen Ressource Wasser steigern, um der steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln gerecht zu werden.

Umsatz in Milliarden 2020: 0,6 USD

Anzahl Mitarbeiter: 1’235

Börsenwert in Milliarden per 22.11.21: 1,7 USD

Ticker Symbol: LNN

Beyond Meat (USA): Das Food-Tech-Unternehmen ist führend im wachsenden Markt für klimaschonende Fleischersatzprodukte. Die Pandemie mit Restaurant-Schliessungen hat dem Aktienkurs von Beyond Meat zugesetzt. Das Unternehmen setzt komplett auf Wachstum und schreibt daher noch Verluste.

Umsatz in Milliarden 2020: 0,4 USD

Anzahl Mitarbeiter: 700

Börsenwert in Milliarden per 22.11.21: 4,9 USD

Ticker Symbol: BYND

Oatly (Schweden): Oatly war im Mai nach Beyond Meat erst der zweite rein pflanzliche Lebensmittelhersteller, der an die Börse ging. Das Unternehmen produziert und vertreibt hauptsachlich Hafergetränke als Milchersatz. Dabei kooperiert Oatly unter anderem mit der weltgrössten Kaffeekette Starbucks.

Umsatz in Milliarden 2020: 0,4 USD

Anzahl Mitarbeiter: 792

Börsenwert in Milliarden per 22.11.21: 5,9 USD

Ticker Symbol: OTLY

Dole (USA): Der weltweit führende Anbieter von frischem Obst, Gemüse und Schnittblumen ist erst seit August an der Börse kotiert. 300 Produkte werden in knapp 80 Ländern angeboten. lnsbesondere der Vertrieb von Salaten, Avocados und Beeren verspricht ein starkes Wachstum in der Zukunft.

Umsatz in Milliarden 2020: 4,7 USD

Anzahl Mitarbeiter: 40’000

Börsenwert in Milliarden per 22.11.21: 1,3 USD

Ticker Symbol: DOLE

Hellofresh (Deutschland): Hellofresh bietet Kochboxen für Konsumenten an. Nach der Auswahl eines Gerichts werden die Zutaten in passender Menge nach Hause geliefert. Seit dem Börsengang Ende 2017 hat sich der Aktienkurs mehr als verachtfacht. Das profitable Unternehmen überzeugt die Investoren mit einem starken Wachstum.

Umsatz in Milliarden 2020: 3,7 EUR

Anzahl Mitarbeiter: 6’432

Börsenwert in Milliarden per 22.11.21: 18.9 EUR

Ticker Symbol: HFG

Doordash (USA): Der Essenlieferant ist auf dem US-Markt die dominierende Kraft und ging im Dezember 2020 an die Börse. Doordash stellt eine digitale Plattform zur Verfügung, auf der Restaurants und Kunden aufeinandertreffen. Je mehr Essen bestellt wird, desto profitabler wird das Geschäft. Der Aktienkurs hat in diesem Jahr deutlich zugelegt.

Umsatz in Milliarden 2020: 2,9 USD

Anzahl Mitarbeiter: 3’886

Börsenwert in Milliarden per 22.11.21: 73,8 USD

Ticker Symbol: DASH

Uber (USA): Das Technologieunternehmen bietet nicht nur Taxidienste an. Konsumenten können über die Online-Plattform Uber Eats auch Essen van Restaurants bestellen. In den USA setzt Uber zudem auf den boomenden Lebensmittel-Liefermarkt. In Europa soll die Expansion bald folgen.

Umsatz in Milliarden 2020: 11,1 USD

Anzahl Mitarbeiter: 22’800

Börsenwert in Milliarden per 22.11.21: 85,8 USD

Ticker Symbol: UBER Corbion (Niederlande): Plastik braucht Jahrhunderte, bis es sich komplett zersetzt. Corbion, Weltmarktführer bei Milchsaure und deren Derivaten, will dieses Problem mit Biokunststoffen für die Nahrungsmittelindustrie reduzieren. Im Joint Venture mit dem französischen Energieriesen Total ist Corbion drauf und dran, zum weltweiten Marktführer aufzusteigen.

Umsatz in Milliarden 2020: 1,0 EUR

Anzahl Mitarbeiter: 2'267

Börsenwert in Milliarden per 22.11.21: 2’9 EUR

Ticker Symbol: CRBN

