Erwartet werden am 3. und 4. Dezember Delegationen der 57 Teilnehmerstaaten sowie der 12 Kooperationspartner, um über Fragen der Sicherheit im OSZE-Raum zu beraten. Wie der Bund schon früher bekanntgab, wird er 80 Prozent der Kosten übernehmen, die dem Kanton Tessin für den Schutz des Treffens entstehen. Die Schweiz hat 2026 den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.