«100.000 Bestellungen innerhalb eines Jahres sind ein grossartiger Start für die Neue Klasse, deren Roll-out weiter an Geschwindigkeit gewinnt», sagt Vertriebsvorstand Jochen Goller. «Dies gibt uns zusätzlichen Antrieb für die Zukunft der Elektromobilität.» Bis Ende 2027 will BMW insgesamt 40 neue und überarbeitete Modelle mit Technologien der Neuen Klasse auf den Markt bringen. Ende des Monats starten die Bestellungen für den i3, das nach dem iX3 zweite Modell.