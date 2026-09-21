Gefahr für Grund- und Oberflächenwasser

Das freigesetzte Öl stellt eine hohe Gefährdung für den neu entstandenen See, die Lonza und das Grundwasser dar. Bereits im Sommer 2025 waren auf dem See immer wieder Ölflecken sichtbar. Wasserproben wiesen in der Folge Spuren von Kohlenwasserstoffen nach. Eine akute Gefährdung für das Trinkwasser besteht laut Bericht nicht, da aus dem betroffenen Grundwasserleiter kein Trinkwasser gewonnen wird.