Kein fakultatives Referendum

In den betroffenen Kantonen könnten sich Parlamente und gegebenenfalls auch das Volk äussern, so dass die Mitspracherechte gewahrt seien, fand die Mehrheit der WBK-N. Simone de Montmollin (FDP/GE) warnte vor einem Präzedenzfall für ein Finanzreferendum. Ein solches gibt es auf Bundesebene nicht.