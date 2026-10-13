Die Lancierung des 21shares Anthropic Synthetic ETP (Ticker: CLAU) entstand laut einer Mitteilung vom Dienstag in Zusammenarbeit mit dem 21Shares-Mutterkonzern und Prime Broker FalconX.
Das Produkt sei der erste ETP in Europa, der Anlegern ein kontinuierliches, ungehebeltes Engagement in die implizite Bewertung von Anthropic ermögliche. Der Kauf und Verkauf von Anteilen des ETP sei über herkömmliche Wertpapierdepots und Brokerage-Konten möglich.
Ermöglicht werde die Lancierung durch eine von 21Shares geschaffene neue Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV). Unter dem Namen «21shares x FalconX Limited» soll das SVP als eigenständige Struktur die Möglichkeiten bei der Entwicklung und Strukturierung von Anlageprodukten erweitern.
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(AWP)