Besonders hoch war die Quote bei Müttern mit Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren (10,7 Prozent). Bei Müttern mit Kindern unter sieben Jahren betrug sie 8,5 Prozent. Auch die Nationalität spielte eine Rolle: Bei ausländischen Erwerbstätigen lag die Quote bei 6,4 Prozent, bei Schweizerinnen und Schweizern bei 4,5 Prozent.