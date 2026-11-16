Personen, die im genannten Zeitraum einen entsprechenden Sendungsverlust erlitten haben, können sich bis spätestens am kommenden Freitag schriftlich bei der BA melden. Sie haben die Möglichkeit, sich als Straf- oder Zivilkläger am Verfahren zu beteiligen, um so allfällige Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Die BA prüft anschliessend, ob die gemeldeten Verluste tatsächlich mit den untersuchten Fällen zusammenhängen, wie es weiter hiess.