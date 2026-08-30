Flugplatz wird seit Jahren kontrovers diskutiert

Der Flugplatz Altenrhein wurde 1926 vom deutschen Flugzeugkonstrukteur Claude Dornier gegründet. Da der Versailler Vertrag den Bau grosser Flugzeuge in Deutschland verbot, wich er für die Entwicklung des Grossraum-Wasserflugzeugs Do X auf die Schweizer Seite des Bodensees aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte das Nachfolgeunternehmen FFA in Altenrhein den Militärjet «P-16», dessen Entwicklung nach einem Absturz aber eingestellt wurde.