437 neue Coronavirus-Ansteckungen innert 24 Stunden gemeldet

Am Dienstag meldete das BAG 286 neue Ansteckungen. Am Montag hatte das Amt erstmals die Zahlen für das ganze Wochenende und den Freitag bekannt gegeben. Insgesamt waren für die drei Tage 1095 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Schweiz und in Liechtenstein gemeldet worden. Am Freitag der vergangenen Woche waren 488 Fälle registriert worden, am Donnerstag 530 und am Mittwoch vor Wochenfrist 514 Fälle.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 51'101 laborbestätigte Infektionen, wie das BAG am Mittwoch weiter mitteilte.

(SDA)