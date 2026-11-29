Der offizielle Titel der Volksinitiative lautet «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare - Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen». Mit der Fairness-Initiative, wie sie auch genannt wird, wollte die Mitte-Partei die Diskriminierung von Verheirateten bei der direkten Bundessteuer beseitigen.
Ehepaare sollten zwar weiterhin eine gemeinsame Steuererklärung einreichen. Gesetzesbestimmungen sollten dann aber verhindern, dass sie gegenüber Unverheirateten im Nachteil sind.
Politologe Lukas Golder sagte am Mittag im Schweizer Fernsehen SRF, das Nein sei keine Überraschung. «Die Leute sagten: Achtung, das könnte einen Widerspruch gegen zwischen der Bundeslösung und der Kantonslösung geben, wo die Individualsteuerung eingeführt wird.» Diese Schwäche habe die Initiative «mitgetragen».
Bereits im Vorfeld der Abstimmung war ein recht deutliches Nein zur Vorlage vorhergesagt worden. Für die Initiative traten nebst der Mitte auch die Parteien SVP, EVP und EDU ein. Dagegen traten Bundesrat und eine Mehrheit im Parlament auf. Ein Nein empfahlen SP, FDP, GLP und Grüne sowie Wirtschaftsverbände.
Die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten unter anderem, das Hauptanliegen der Mitte-Partei sei bereits erfüllt: Die Schweizer Stimmberechtigten hätten im März dieses Jahres an der Urne die Einführung der Individualbesteuerung angenommen. Damit würden bei den Steuern Heiratsstrafe und Heiratsbonus abgeschafft.
Die Befürworter der Vorlage hielten dem entgegen, die Fairness-Initiative bringe eine gerechte und einfache Lösung. Paare sollten selbst entscheiden dürfen über ihre Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit, und das Steuersystem solle kein Lebensmodell benachteiligen. Wer sein berufliches Pensum reduziere, um Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen, übernehme Verantwortung für andere. Diese Arbeit dürfe steuerlich nicht benachteiligt werden.
(AWP)