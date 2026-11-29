Am deutlichsten votierte der Kanton Basel-Stadt mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 70,2 Prozent für die Vorlage. Dahinter folgten der Nachbarkanton Basel-Landschaft mit 66,3 Prozent Ja sowie der Kanton Glarus mit 65,5 Prozent.
Am geringsten fiel die Zustimmung mit 52,9 Prozent im Tessin aus, in Genf und Schwyz sagten 53 Prozent Ja. Nur geringfügig höher war die Zustimmung in der Waadt mit 53,1 Prozent Ja sowie in Appenzell Innerrhoden mit 53,8 Prozent Ja-Stimmen-Anteil.
Lateinische Schweiz skeptischer
Der Blick auf die Gemeinderesultate zeigt ebenfalls eine etwas höhere Skepsis in der lateinischen Schweiz - namentlich auch in ländlichen Gebieten des Kantons Bern und der Zentralschweiz. Allzu klar ist das Muster allerdings nicht.
Am deutlichsten Ja sagten Riederalp VS (78,3 Prozent), Bister VS (76,5 Prozent) sowie Buch SH (75,2 Prozent). Bereits auf Rang vier folgt mit Bern (74,9 Prozent) eine der grossen Städte, in den Top Ten ist mit 72,5 Prozent auch Aarau.
Am stärksten wurde die Initiative mit 75,0 Prozent Nein in Brot-Plampoz NE abgelehnt. Auf Platz zwei liegt die bernjurassische Gemeinde Champoz mit 72,6 Prozent Nein, dahinter folgen mit Luthern LU (72,4 Prozent) und Wachseldorn BE (71,7 Prozent) zwei Deutschschweizer Gemeinden.
Zuckerstöcke nicht betroffen
Die Befürworterinnen und Befürworter des Volksbegehrens argumentierten insbesondere mit der Luftverschmutzung durch Feuerwerk und mit dem Tierwohl.
Gemäss Initiativtext sollen laute Feuerwerkskörper wie zum Beispiel Böller und Knaller nicht mehr an Privatpersonen verkauft werden dürfen. Laute Feuerwerkskörper sollen von Privatpersonen zudem nicht mehr abgebrannt werden dürfen.
Die kantonalen Behörden sollen auf Gesuch hin für Anlässe von überregionaler Bedeutung Ausnahmen bewilligen können. Erlaubt bleiben sollen pyrotechnische Produkte, die ohne Lärm in die Luft gehen.
Parlament erneut am Zug
Vieles wird nun davon abhängen, wie die eidgenössischen Räte den neuen Verfassungsartikel umsetzen. Wie genau Lärm definiert werde, sei Sache von Bundesrat und Parlament, schrieb das Initiativkomitee auf seiner Website.
Das Parlament hatte ursprünglich ein nationales Böllerverbot auf Gesetzesebene als indirekten Gegenvorschlag zur Initiative ausgearbeitet. Die Vorlage hatte jedoch in der Sommersession im Juni bei der Schlussabstimmung im Nationalrat Schiffbruch erlitten. Nein-Stimmen kamen dabei sowohl von Befürworterinnen und Befürwortern der Initiative als auch von der Gegnerseite.
Dem Trägerverein der Volksinitiative gingen die vom Parlament beschlossenen Regeln zu wenig weit, ein zeitweise diskutierte Rückzug des Volksbegehrens rückte damit in weite Ferne. Nun müssen National- und Ständerat sich ein weiteres Mal mit dem Thema befassen.
Niederlage für bürgerliches Lager
Getragen wurde die Initiative vom Verein Feuerwerksinitiative, Partner waren der Schweizer Tierschutz (STS), Vier Pfoten, die Stiftung für das Tier im Recht und die Fondation Franz Weber. Zahlreiche weitere Tierschutz- und Umweltorganisationen sowie SP, Grüne, GLP und die EVP unterstützten das Begehren.
Bundesrat und Parlament lehnten die Initiative ab. Das Gewerbe und bürgerliche Politiker bezeichneten im Abstimmungskampf das Verbot als unverhältnismässig. Es brauche gezielte Regeln statt Verbote, machen sie geltend.
(AWP)