Das Parlament hatte ursprünglich ein nationales Böllerverbot auf Gesetzesebene als indirekten Gegenvorschlag zur Initiative ausgearbeitet. Die Vorlage hatte jedoch in der Sommersession im Juni bei der Schlussabstimmung im Nationalrat Schiffbruch erlitten. Nein-Stimmen kamen dabei sowohl von Befürworterinnen und Befürwortern der Initiative als auch von der Gegnerseite.