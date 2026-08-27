Die Finanzchefin des Konzerns, Colette Kress, stellt für das kommende Geschäftsjahr 2027/28 denn auch ein Umsatzwachstum von rund 70 Prozent in Aussicht. Rückenwind dürfte sich die Unternehmensführung dabei auch von der Vera Rubin-Plattform versprechen. Sie ist die leistungsfähigere Nachfolgerin der Blackwell-Architektur. Sie wurde speziell auch für agentische KI - also Software, die aktiv agiert, plant und Aufgaben bewältigen kann - und somit komplexe Rechenprozesse konzipiert, die höhere und andere Leistungsanforderungen haben als das reine Training von KI-Modellen. Bei der sogenannten KI-Inferenz, also dem Anwenden trainierter KI-Modelle, ist sie zudem deutlich kosten- und energieeffizienter.