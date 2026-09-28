Das höchste Windrad der Welt hat im brandenburgischen Schipkau in der Lausitz seine endgültige Höhe von 365 Metern erreicht. Das teilte das Unternehmen Gicon mit. «Mit einer Nabenhöhe von 300 Metern ist die Anlage die höchste Windenergieanlage der Welt und zugleich das zweithöchste Bauwerk Deutschlands.» Mit den Rotorenblättern erreicht das Windrad die 365 Meter. Auch nach Einschätzung des Bundesverbands Windenergie handelt es sich dabei um das grösste Windrad der Welt. Zum Vergleich: Der Berliner Fernsehturm ist 368 Meter hoch und somit nur wenige Meter höher.