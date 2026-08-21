Die Defizite in den Planjahren bis 2030 fallen laut Mitteilung mit 234,1 bis 334,8 Millionen Franken pro Jahr deutlich höher aus. Ab 2030 sei wieder mit einer Neuverschuldung zu rechnen. Für die Jahre 2029 und 2030 sei deshalb vorläufig wieder ein Steuerfuss von 108 Prozent vorgesehen.