Octavian sieht nun hauptsächlich zwei mögliche Szenarien: Erstens: ABB und Softbank passen die Transaktion an und stellen die chinesischen Behörden zufrieden. Dies könnte ein längerer Prozess sein, der wohl mit einem Abschlag auf den ursprünglich angebotenen Preis verbunden wäre. Zweitens: ABB nimmt den Börsengang oder den Ausgliederungsprozess wieder auf oder findet einen anderen Käufer. Auch dies wäre ein langwieriger Prozess mit einem möglicherweise tieferen Preis.