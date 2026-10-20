ABB legt aber auch aus eigener Kraft kräftig zu: Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 14 Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar. Damit beschleunigte sich das Wachstum gegenüber den ersten beiden Quartalen, in denen noch 11 beziehungsweise 12 Prozent erreicht worden waren.