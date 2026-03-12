Die Robotik-Sparte von ABB beschäftigt rund 7000 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar, was etwa sieben Prozent des ABB-Konzernumsatzes entsprach. In der Schweiz arbeiten rund 100 der weltweit etwa 4000 in der Division tätigen Mitarbeitenden. Nach der Abspaltung will sich ABB künftig auf drei Geschäftsbereiche konzentrieren: Elektrifizierung, Antriebstechnik und Prozessautomation.