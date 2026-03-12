Der Verkauf geht auf eine Vereinbarung zwischen ABB und Softbank vom Oktober 2025 zurück, wonach ABB aus der Transaktion mit einem nicht-operativen Buchgewinn vor Steuern von rund 2,4 Milliarden US-Dollar und einem Nettoerlös von etwa 5,3 Milliarden rechnet. Die Transaktion soll voraussichtlich Mitte bis Ende 2026 abgeschlossen werden.
ABB hatte ursprünglich geplant, das Roboter-Geschäft als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Das Management entschied sich letztlich aber für den Verkauf, weil es das Angebot von Softbank für attraktiver hielt.
Die Robotik-Sparte von ABB beschäftigt rund 7000 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar, was etwa sieben Prozent des ABB-Konzernumsatzes entsprach. In der Schweiz arbeiten rund 100 der weltweit etwa 4000 in der Division tätigen Mitarbeitenden. Nach der Abspaltung will sich ABB künftig auf drei Geschäftsbereiche konzentrieren: Elektrifizierung, Antriebstechnik und Prozessautomation.
to/cg
(AWP)