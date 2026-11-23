ABB sieht grosses Synergiepotential

Die Transaktion impliziert auf Basis der Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2026 ein Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz von 1,9x sowie von Unternehmenswert zu EBITDA von 18,6x. Letzteres dürfte sich gemäss ABB unter Berücksichtigung der geschätzten «erheblichen» mittelfristigen Synergien deutlich auf einen Wert im niedrigen zweistelligen Bereich reduzieren. Die sich ergänzenden Stärken von ABB und Ziehl-Abegg dürften die operative Performance verbessern.