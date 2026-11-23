Für einen Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar übernimmt ABB den deutschen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg und erweitert damit sein Angebot für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie industrielle Kühlsysteme. So stellt Ziehl-Abegg mit rund 6300 Mitarbeitern energieeffiziente Ventilatoren, integrierte Elektromotoren, Lüftungs- und Steuerungstechnik her, wie ABB am Montag mitteilte. Der Eigenkapitalwert des Unternehmens mit Sitz in Künzelsau wird auf 2,22 Milliarden Dollar beziffert.