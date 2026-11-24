Der Konzern will nun gemeinsam mit Maschinenherstellern und Endkunden Anwendungen entwickeln. Dank einer offenen Architektur ermöglich der Motor den Kunden branchenübergreifend die Anbindung von Motordaten an ihre bestehenden digitalen Plattformen bei vollständiger Datenhoheit. Eine breitere Markteinführung ist für 2027 zunächst in Europa, Japan, China und Indien geplant.