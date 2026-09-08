Rolls-Royce SMR setzt auf standardisierte Reaktoren, die im Werk vorgefertigt werden. Jeder Reaktor soll eine elektrische Leistung von 470 Megawatt haben. Für die ersten Anlagen in Grossbritannien laufen bereits die Planungs- und Umsetzungsarbeiten. Zunächst sind drei Reaktoren in Nordwales geplant. Weitere Projekte verfolgt Rolls-Royce SMR in Tschechien und Schweden.