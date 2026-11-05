Sorge um Robotikdaten

Hintergrund sind laut einem Bericht der «Financial Times» (FT) vom Donnerstag unter anderem Sicherheitsbedenken Chinas. Die Behörden befürchteten demnach, dass Daten aus der Robotikproduktion ins Ausland gelangen und dort zum Training von KI-Modellen verwendet werden könnten. Dazu gehörten möglicherweise auch Modelle von OpenAI, an dem Softbank massgeblich beteiligt ist.