Die Medienaufsichtsbehörde FCC hatte den ABC-Mutterkonzern Disney Anfang des Jahres aufgefordert, einen Antrag auf Verlängerung der Sendelizenzen einzureichen - mehrere Jahre vor dem ursprünglichen Termin. Trump hatte ABC zuvor mehrfach attackiert und dabei insbesondere den Komiker und Moderator Jimmy Kimmel scharf angegriffen, der bei ABC eine beliebte Late-Night-Show moderiert. Trump forderte unter anderem eine Entlassung des Moderators.