Der Bundesrat beantragt die Annahme des Vorstosses, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht. Ein organisiertes Brustkrebs-Früherkennungsprogramm helfe, eine Erkrankung in einem früheren Stadium zu erkennen. Doch dass Patientinnen für zusätzliche Untersuchungen nach einem verdächtigen Befund über die Franchise und den Selbstbehalt mitbezahlen müssen, kann laut Bundesrat ein Hindernis darstellen.