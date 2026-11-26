Mit der Motion verlangt Brigitte Crottaz (SP/VD), dass Konsultationen und ergänzende Untersuchungen bis zur Bestätigung oder zum Ausschluss einer Krebserkrankung von der Selbstbeteiligung in der Krankenversicherung befreit werden. Nun hat der Nationalrat darüber zu entscheiden.
Heute ist die Mammografie im Rahmen von kantonalen Früherkennungsprogrammen von der Franchise ausgenommen. Neu sollen Abklärungen nach einem verdächtigen Befund von Franchise und Selbstbehalt befreit werden.
Der Bundesrat beantragt die Annahme des Vorstosses, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht. Ein organisiertes Brustkrebs-Früherkennungsprogramm helfe, eine Erkrankung in einem früheren Stadium zu erkennen. Doch dass Patientinnen für zusätzliche Untersuchungen nach einem verdächtigen Befund über die Franchise und den Selbstbehalt mitbezahlen müssen, kann laut Bundesrat ein Hindernis darstellen.
Dies könne dazu führen, dass auf nötige Untersuchungen verzichtet oder diese hinausgezögert würden. Der Zugang zu den im Rahmen eines organisierten Programms erforderlichen Untersuchungen sollte nicht von der finanziellen Leistungsfähigkeit abhängen, begründete Crottaz die Motion.
Bei organisierten Vorsorgeprogrammen für Darmkrebs erstreckt sich die Befreiung von der Selbstbeteiligung auf den gesamten diagnostischen Prozess. Es gebe keinen medizinischen Grund, der es rechtfertigen würde, bei Brustkrebs anders vorzugehen.
(AWP)