Der slowakische Regierungschef Fico war am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlova angeschossen und verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die slowakische Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf den Vizechef von Ficos Partei Smer, Lubos Blaha. Die genauen Hintergründe waren zunächst klar./svv/DP/men