In einer von den Kriegsparteien als «historisch» bezeichneten Rettungsaktion haben sich Dutzende Menschen aus der von Russland kontrollierten Frontstadt Oleschky in Sicherheit bringen lassen. Oft nur mit ein paar Beuteln und dem Haustier im Käfig verliessen sie die abgeriegelte Zone in dem von Moskau annektierten Teil des Gebiets Cherson. Viele von ihnen sind im fünften Kriegsjahr ausgezehrt, einige verwundet, andere bewegen sich mit nur einem Bein an Krücken oder sitzen im Rollstuhl. Die Rettung kam rechtzeitig vor dem Wintereinbruch.