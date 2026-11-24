2025 hatte das Gericht nach fast vier Jahren Prozess vier frühere VW-Führungskräfte wegen Betrugs schuldig gesprochen. Zwei Angeklagte sollen mehrjährige Haftstrafen antreten, zwei Ex-Mitarbeiter erhalten Bewährung. Gegen das Urteil ist Revision eingelegt, es ist nicht rechtskräftig. Nach dem Auftakt am Dienstag werden nun vier Prozesse in Braunschweig parallel verhandelt.