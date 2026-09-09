In der Schweiz gingen mittlerweile viele davon aus, dass das Land in Rankings zur Wettbewerbsfähigkeit «fast selbstverständlich» zur Weltspitze gehöre, so Mäder, der sein Amt an der Spitze des Wirtschaftsdachverbands im laufenden Monat an Silvan Wildhaber abgibt. Diese Einstellung sei gefährlich: «Standorte wie etwa Irland oder Dänemark bewegen sich gerade enorm. Wir müssen uns mit den Besten in Europa messen und nicht einfach nur mit den unmittelbaren Nachbarländern.»