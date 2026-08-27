Auch die Experten von Vontobel verweisen auf die anhaltende starke Wachstumsdynamik. Auch das EBITA habe die Schätzungen deutlich übertroffen, obwohl der operative Hebel durch Mixeffekte und Investitionen begrenzt gewesen sei. Die angehobene Prognose bestätige die Tendenz von Accelleron, die Erwartungen zu übertreffen und die Prognose zu erhöhen, so die Analysten weiter. Allerdings würden die Konsensschätzungen bereits im oberen Bereich liegen.