Der spanische Baukonzern ACS hat einen Bericht über Erwägungen einer Komplettübernahme seiner deutschen Tochter Hochtief zurückgewiesen. Weder ein Übernahmeangebot für Hochtief noch ein Verkauf von Aktien der US-Tochter des Dax-Konzerns, Turner, seien in Betracht gezogen worden, hiess es in einem Schreiben vom Samstag von ACS an die spanische Finanzmarktaufsicht CNMV. Nachdem die Hochtief-Aktien am Freitag noch aufgrund der Spekulationen mit einem deutlichen Kursplus aus dem Handel gegangen waren, verloren die Papiere am frühen Montagmorgen um rund 4,7 Prozent auf 348,60 Euro.