Auslöser ist die Neuausrichtung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Indivior. Hinzu kommt die geplante Fusion der Indivior-Muttergesellschaft mit Supernus Pharmaceuticals, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
Addex erhält damit das volle Eigentum an dem von Indivior ausgewählten Entwicklungskandidaten zurück. Das Biotechunternehmen kann den Kandidaten nun auch für weitere Anwendungen ausserhalb der bisherigen Vereinbarung entwickeln.
Nach Angaben von Addex soll der zurückerhaltene Kandidat vor allem für Suchterkrankungen weiter geprüft werden. Daneben verfügt das Biotechunternehmen bereits über ein eigenes GABAB-Programm gegen chronischen Husten.
Addex will nun strategische Optionen prüfen. Dazu zählen neue Partnerschaften oder eine weitere Entwicklung der Programme in Eigenregie vor einer späteren Verpartnerung.
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(AWP)