Die frischen Mittel sollen für die geplante klinische Phase-II-Studie zum Wirkstoff NTX-253 genutzt werden. Dabei handle es sich um einen hochselektiven positiven allosterischen Modulator (PAM) eines Rezeptors zur Behandlung von Schizophrenie. Die Finanzierung werde zudem die breitere Pipeline von Neurosterix mit selektiven allosterischen Modulatoren für eine Reihe von neuropsychiatrischen Erkrankungen unterstützen, heisst es weiter.