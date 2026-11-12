Die Hauptsparte Adecco wuchs um knapp 5 Prozent, der Weiterbildungsbereich LHH um 1 Prozent und die Technologieberatung Akkodis entwickelte sich flach. Bezüglich der Künstlichen Intelligenz (KI) werden inzwischen mehr als 80 Prozent des Adecco-Umsatzes durch KI-Agenten unterstützt. Das Jahresziel von 70 Prozent sei damit bereits übertroffen worden, verkündete der Konzernchef.